Una familia humilde realizó un gran sacrificio para buscar a la tiktoker Junieysis Merlo

Al dolor causado por el femicidio de Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años, se suma la difícil situación económica que enfrenta su familia, la cual realizó un enorme esfuerzo para que Ariel Merlo, hermano de la joven, pudiera viajar a Costa Rica cuando aún se desconocía su paradero.

En ese momento, la esperanza de encontrarla con vida motivó a la familia a endeudarse, pese a ser de escasos recursos. Sin embargo, días después se confirmó la peor noticia: Junieysis había sido víctima de femicidio.

En declaraciones con La Teja, Ariel explicó el sacrificio que realizaron sus seres queridos para costear el viaje.

“El proceso para nosotros acaba de comenzar, hay muchas cosas que hacer y nosotros somos una familia humilde y de escasos recursos, no me da pena decirlo, pero en mi familia asumimos una deuda de $700 dólares (cerca de ¢317.000) para venir a Costa Rica. Tenemos esa deuda que cancelar, además de todo lo demás que tenemos que asumir”, expresó.

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Junieysis Merlo (cortesía/cortesía)

Ante esta situación, la familia hace un llamado solidario a las personas que deseen colaborar con los gastos derivados del proceso judicial y otras necesidades.

“Si alguna persona tiene la amabilidad de ayudarnos con mil colones, un colón, todo lo recibimos. Nosotros no despreciamos cualquier tipo de ayuda, porque un granito de arena para nosotros vale mucho”, añadió Ariel.

¿Cómo ayudar a la familia?

Quienes deseen brindar apoyo económico pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas:

Billetera Móvil Nicaragua

Número: 8778-3666

8778-3666

Nombre: Nexi Merlo

Nexi Merlo Bank of America (Estados Unidos)

Nombre: Jorlin Merlo Rodríguez

Jorlin Merlo Rodríguez

Número de cuenta: 33-40-59-23-73-54

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El caso de Junieysis ha conmovido no solo por la violencia del crimen, sino también por el impacto que ha tenido en su familia, que ahora enfrenta el duelo y múltiples desafíos económicos mientras busca justicia.

Ella era una joven madre de 29 años, quien deja a un hijo de 10 años y a dos gemelas de 4 años. Ella era tiktoker.

Junieysis fue estrangulada y el principal sospechoso es su expareja, un costarricense de apellidos Ramírez Castro, de 57 años, papá de las gemelas.