Familia está aterrorizada luego de que hombre atacó con machete a mamá y se dio a la fuga

Una familia vive momentos de mucha angustia y zozobra luego de que una mujer fue atacada con un machete por su compañero sentimental, quien está en fuga, ella se debate entre la vida y la muerte.

La víctima es Vivian Carrillo, de 40 años, ella está internada en el Hospital México, donde lucha por vivir en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Una de sus hermanas, quien está muy asustada porque el sospecho anda escondido, nos pidió que no la identifiquemos, ella nos contó la tragedia por la que están viviendo.

El ataque ocurrió en San Jerónimo de Naranjo, el sábado 10 de febrero, a las 7:55 de la noche. En la vivienda en la que la pareja vivía desde hace 18 años.

“Mi sobrina mayor de 18 años no estaba, la del medio andaba en el supermercado y mi hermana estaba con la más pequeña de cinco años, lo que sabemos es que él llegó, tuvo un ataque de celos, discutieron y frente a mi sobrina él la atacó con un machete en el baño, luego se fue cargando a la chiquita con el machete hasta la casa del hermano de él, le entregó a mi sobrina a la hermana, ella (la hermana de él) le dijo: ‘cuidado se jala una torta’, a lo que respondió ‘ya me la jale, ya me voy’ y escapó”, dijo muy afectada la hermana.

A Vivian la trasladaron al Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, pero la trasladaron al Hospital México porque necesitaba atención especializada, su hija mayor es la que la acompaña.

Las heridas que tiene la mamá son terribles, ella está intubada y sedada.

El caso es investigado por el OIJ de San Ramón. Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

Vivian tiene lesiones en su cara, cráneo, una oreja, en sus brazos, incluso, sufrió la amputación de uno de los brazos, ahorita ella está muy inflamada.

Sus hermanas lograron ir a verla y estar un ratito con ella.

“Le estuvimos hablando, sabemos que está sedada pero queríamos que nos escuchara y darle fuerza para que ella pueda superar esto tan horrible”, dijo la familiar.

Los médicos hasta el momento han informado a los familiares que hay que seguir viendo cómo evoluciona Vivian.

La víctima es ama de casa y nunca había comentado a sus allegados que fuese víctima de violencia doméstica. Las hijas de la afectada están al cuidado de la hermanita mayor y de una familiar de su papá.

“Nosotros lo que queremos es que se haga justicia por mi hermana, queremos que se difunda la foto del sospechoso para que si las personas logran verlo den aviso a la Policía y lo puedan capturar, pero no sabemos porque el OIJ no lo ha hecho, ya hay un investigador asignado al caso, nosotros fuimos a los tribunales de San Ramón para consultar cómo iba la denuncia, la verdad nosotros sentimos mucho miedo de que él ande en libertad”, dijo la hermana de Vivian.

La familiar asegura que ellos creen que el sospechoso ya tenía planeado lo que iba a hacer por un comentario que hizo en un supermercado cerca de su casa, y también porque en una zona montañosa encontraron el pantalón que andaba puesto ensangrentado, por lo que creen que ya tenía la ropa para cambiarse lista.

“Nosotros jamás imaginamos que algo así tan terrible ocurriera, creemos que alguien le está ayudando”, dijo la hermana.

La Teja consultó al OIJ quiénes están investigando el caso, sin embargo, al cierre de está nota no se había hecho la solicitud para que los medios difundan la foto del supuesto agresor pese a que se hizo la consulta.

La familia de Vivian espera que el hombre se entregue o que alguien dé información pronto del paradero para que lo capturen.