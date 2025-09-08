Familia sufre la muerte de muchacho de 20 años que murió a balazos

Un muchacho, de aproximadamente 20 años, fue asesinado de múltiples balazos en la comunidad Siglo XXI de Limón.

El trágico hecho que generó gran dolor en una familia, fue reportado a las 10:52 p. m. de este domingo 8 de setiembre.

El violento hecho ocurrió en la comunidad Siglo XXI de Limón. Foto: Ilustrativa (Reiner Montero, corresponsal GN)

“Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 20 años aproximados, con impactos de bala en el tórax, los brazos y las piernas, se confirma sin signos vitales en el lugar”, señalaron en la Cruz Roja.

Las causas que mediaron en esta violenta agresión no están claras de momento.

Costa Rica registra 598 homicidios hasta la mañana de este lunes 8 de setiembre, Limón es la segunda provincia más violenta del país, de acuerdo con los datos del OIJ, la primera es San José.

