Familia ya sabe cuándo llegaría el cuerpo de Alejandro Calderón a nuestro país

La familia de Alejandro Calderón Hernández, el tico que falleció en Bogotá, Colombia, y que había sido reportado como desaparecido, ya sabe cuándo podrá darle el último adiós a su ser querido en Costa Rica.

Por medio de una publicación hecha en la página de Facebook " Busquemos a Nano", los allegados de Alejandro dieron a conocer que sus restos podrían llegar a nuestro país esta misma semana.

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“Como informamos anteriormente, el cuerpo de Alejandro Calderón Hernández estaría llegando a Costa Rica durante esta semana. Hemos mantenido comunicación constante con la funeraria en Bogotá que actualmente lo custodia, así como con don Edwin Rojas, propietario de Funeraria Polini en Costa Rica, quien gentilmente nos ha orientado y apoyado en las gestiones necesarias para la repatriación”.

El cuerpo de Alejandro Calderón fue encontrado por las autoridades colombianas (Cortesía/cortesía)

Según los familaires del tico, el proceso de repatriación ha tomado un poco más de tiempo de lo previsto debido a que coincidió con el fin de semana y un día feriado en Colombia, lo que ha retrasado algunos trámites administrativos.

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“Continuamos trabajando en las diligencias correspondientes y, en cuanto contemos con novedades confirmadas, las estaremos comunicando oportunamente”, agregaron.

El caso de Alejandro generó gran preocupación tanto en Costa Rica como en Colombia, luego de que se reportara su desaparición mientras se encontraba de visita en Bogotá.

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Alejandro viajó a Bogotá el viernes 29 de mayo anterior, ese mismo día en la tarde dejó de comunicarse con su familia y esto los alertó que algo le había ocurrido.

Denunciaron la situación, hicieron una vigilia, pidieron ayuda en redes sociales y este miércoles 10 de junio, las autoridades colombianas les confirmaron que el pasado 30 de mayo encontraron el cuerpo un hostal en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá.