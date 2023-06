Familiar de bebita que murió por desnutrición: “Tenemos mucho dolor, cualquier la hubiera amado”

La bebé tenía tan solo 10 meses. (albert marin)

Uno de los familiares maternos de la bebita que murió por desnutrición y abandono en San Ramón, aseguró que en su casa todos están muy tristes por lo ocurrido.

“Tenemos mucho dolor, cualquiera la hubiera amado, era una bebé preciosa, ellos se dejaban ver poco y uno la verdad tampoco es de visitar mucho, pero existía esa relación de que uno coincidía con ellos (los niños) y les daba muchísimo amor, jamás sospechamos que algo así podría pasar”, dijo el hombre quien pidió no ser identificado.

Añadió: “Ella, la mamá, andaba desde hace algún tiempo muy distinta y siempre decía que los chiquitos estaban bien, a mí me duele el alma, porque uno vive humildemente, pero mis hijos y la doña no pasan hambre ni les falta cariño, si ella no podía o no quería, ¿por qué no vino y dijo que necesitaba ayuda? Ahorita estamos no solo con mucho dolor sino también confundidos con tanto”.

Los hermanitos de la bebita de 10 meses están internados en el Hospital Nacional de Niños.

Así lo confirmó la mañana de este martes 6 de junio el Patronato Nacional de la Infancia.

Los hermanitos, una niña de dos añitos y un niño de tres años, hijo solamente de la sospechosa, fueron llevados desde el lunes al centro médico para que los especialistas les hagan exámenes y revisiones médicas y descartar algún problema de salud o signos de violencia.

“El niño de tres años y la niña de dos siguen hospitalizados, se dictaron medidas de protección y egresan bajo nuestro cuidado y ya se está valorando recursos familiares”, informó el PANI por medio de la oficina de prensa.

Contra los padres de apellidos Naranjo Hernández y Sánchez Morales, papá y mamá respectivamente, la Fiscalía Adjunta de Hechos de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) informó que la audiencia se realizó este martes y les dictaron un año de prisión preventiva.

Ambos son investigados con el expediente 23-000991-0068-PE, por el delito de homicidio calificado de una persona menor de edad.

Este caso conmovió a la comunidad de Santiago de San Ramón, Alajuela, la noche del domingo, cuando una llamada a la Policía destapó la injusticia.

La bebita estaba desnutrida y en estado de abandono, su estado era cadavérico. Al parecer, cuando la encontraron, ya tenía varias horas de fallecida.

Contra el padre pesaba una orden de captura desde octubre del 2015, por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad, por ese delito también las autoridades están realizando las debidas diligencias.

El caso ocurrió en San Ramón. Foto: Alejandra Portuguez

Al parecer, los padres no tenían contacto con los vecinos y trataban de no relacionarse con ellos.

El bisabuelo materno de la niña aseguró a Noticias Repretel que ellos tenían como tres meses de no ver a la bebé porque la madre siempre les decía que estaban trabajando y la dejaban con la niñera.

Hasta el momento nadie sabe quién era la supuesta niñera y la madre solo supo decir cómo se llamaba la mujer, pero indicó a las autoridades no tener idea de sus apellidos.