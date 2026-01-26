Femicidio en Osa: Muchacha de 13 años habría presenciado cómo su mamá fue asesinada por su pareja

Un nuevo y desgarrador detalle del femicidio ocurrido este domingo en la zona sur del país salió a la luz.

Según un reporte policial al que La Teja tuvo acceso, una jovencita de apenas 13 años habría presenciado cómo su mamá murió a manos de un hombre que, en apariencia, era su pareja sentimental.

La víctima de este atroz crimen fue identificada por las autoridades como Xinia Lissette Hidalgo Quirós, de 30 años, quien falleció de un disparo en la cabeza.

Mientras que el supuesto agresor, quien posteriormente se habría quitado la vida, era un hombre apellidado Cordero, de 39 años.

El crimen ocurrió a eso de las 10:30 a.m. de este domingo dentro de una casa en la localidad conocida como Los Planes de Bahía Drake, en Osa.

“La mujer se encontraba dentro de su vivienda cuando supuestamente es abordada por un hombre, el cual aparentemente le dispara y posteriormente se presume que ese hombre se disparó, lo que también le ocasionó la muerte”, informó el OIJ.

El atroz crimen ocurrió en la localidad de Los Planes de Bahía Drake. Foto: Archivo (IStock)

Según el reporte policial que tiene La Teja, los oficiales de la Fuerza Pública que fueron alertados del crimen encontraron una escena desgarradora.

“Oficiales localizan a Xinia Lissette Hidalgo Quirós, de 30 años, con herida de bala en cabeza, y la pareja sentimental (Cordero), de 39 años, con herida de bala en ojo izquierdo, ambos declarados fallecidos por la Cruz Roja.

“Según se informa, el masculino le dispara a la femenina y posteriormente, se dispara, se le ubica un arma tipo Beretta en la mano”.

El detalle más desgarrador viene después, cuando los uniformados descubrieron que había una persona más en esa misma vivienda.

“En la casa se encontraba una menor de 13 años de edad, hija de la fallecida. PANI, INAMU y OIJ fueron informados”.

Según el Tribunal Supremo de Elecciones, Hidalgo también era madre de un niño de 9 años.