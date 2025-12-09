Fiscalía allana conocido hotel por presunta administración fraudulenta

La Fiscalía Adjunta de Liberia confirmó que los allanamientos realizados este martes forman parte de la causa en la cual se investiga a 19 personas por el presunto delito de administración fraudulenta.

Las diligencias se desarrollaron en las instalaciones del Hotel y Club Condovac La Costa, en Guanacaste, así como en una oficina del expresidente del club, de apellidos Rodríguez Rivera, ubicada en Paseo Colón, San José.

El hotel Condovac La Costa fue allanado este martes. Foto: Booking (Booking.com)

El objetivo principal fue encontrar evidencia documental y electrónica, entre ella información contable y registros de accionistas.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, existiría una supuesta estructura criminal, cuyo objetivo habría sido llevar a la quiebra de forma fraudulenta al Hotel y Club Condovac La Costa para su posterior venta, lo que habría generado un perjuicio directo a socios minoritarios y adultos mayores.

El documento señala como principal implicado a una persona de apellido Alfaro, quien figura como socio mayoritario con más de 421 acciones, además de ocupar el puesto de gerente general, lo que, según la denuncia, podría representar un conflicto de interés.

La Fiscalía reiteró que la causa se encuentra en una etapa privada, por lo que no es posible revelar más información de fondo, conforme a lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.

Las personas imputadas en este expediente son: Alfaro Rojas, Barahona Pereira, Martínez Zúñiga, Alfaro Esquivel, Rodríguez Rivera, Guevara Sánchez, García Contreras.

Además, aparecen Barrantes León, Medina Espinoza, Chavarría Angulo, Leal Ruiz, Chaves Sandoval, Cortés Juárez, Hernández Cortés, Carrillo Carvajal, Bustamante González, Núñez Ruiz, Araya Rivas, Salas Bonilla.