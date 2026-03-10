Fiscalía apelará rechazo a extradición de “Macho Coca” solicitada por Estados Unidos

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, confirmó que el Ministerio Público presentará un recurso de apelación contra la resolución emitida por el Tribunal Penal de Limón que rechazó la solicitud planteada por Estados Unidos para extraditar al costarricense de apellidos Bell Fernández, más conocido como “Macho Coca”.

La decisión judicial se dio a conocer este lunes y, según explicó este martes el jerarca, la Fiscalía buscará que el caso sea revisado por el Tribunal de Apelación de Sentencia.

“El día de ayer el Tribunal Penal de Limón nos notificó una resolución en la cual rechaza la solicitud de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos para Gilbert Bell Fernández. El argumento del tribunal va en el sentido de que los hechos que se le imputan a Gilbert Bell Fernández en relación con el presunto narcotráfico son anteriores a la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales”, explicó Díaz.

Según el fiscal general, el tribunal consideró que no se puede aplicar la reforma de manera retroactiva.

“Por ende, para ellos, incluso haciendo uso también del argumento que había admitido el Tribunal de Apelación de Sentencia en el caso de don Celso Gamboa y otras personas, no se puede aplicar de manera retroactiva esta legislación y, por ende, no corresponde autorizar la extradición.

LEA MÁS: Esto fue lo que colegial sospechoso dijo tras apuñalar a compañero que terminó perdiendo la vida

Consideramos que sí se deben aplicar estas normas aunque sean posteriores a la comisión de los hechos, por cuanto son normas de cooperación internacional”, dijo Díaz.

La fiscalía apelará la decisión del juez a favor de Macho Coca (Ministerio Público/Cortesía)

Díaz explicó que la Fiscalía cuenta con tres días para presentar la apelación, tras lo cual el expediente será remitido al Tribunal de Apelación de Sentencia correspondiente.

“Ellos también me darán una audiencia a las demás partes y, posteriormente, resolverán. Pueden hacerlo confirmando en este caso la sentencia del tribunal o podrían cambiar de posición, indicando que no es válido el argumento de la retroactividad de la ley y podrían conceder la extradición o devolverlo de nuevo al Tribunal de Limón para que sustancie una nueva resolución”, detalló.

En Costa Rica, Bell Fernández figura como imputado en la causa 23-008666-0042-PE, en la cual la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos dirigió 38 allanamientos el 10 de diciembre del 2024.

La investigación está relacionada con un presunto robo de combustible en oleoductos ubicados en la provincia de Limón.

LEA MÁS: Tragedia en Alajuela: joven de 28 años que viajaba en scooter murió atropellada por vagoneta

El fiscal general también recordó que el sospechoso permanece en prisión preventiva mientras se desarrolla ese proceso penal en el país.

“Es importante también resaltar que en Costa Rica don Gilberto Bell actualmente tiene un proceso penal en el cual se encuentra en prisión preventiva y continuaremos el trámite correspondiente en esa causa”, concluyó.