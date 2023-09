Fiscalía dice que jueces buscaron la salida más fácil en sentencia por muerte de María Luisa Cedeño

El único condenado por el homicidio de María Luisa Cedeño fue Teodoro Herrera. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El Ministerio Público no se guardó nada y aseguró que el Tribunal de Quepos buscó la salida más fácil para dictar sentencia por el atroz homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, ocurrido en julio del 2020, en Manuel Antonio.

Así lo dijo la fiscal Grettel Rosales, refiriéndose al hecho de que los jueces de dicho tribunal solo condenaron al nicaragüense Teodoro Herrera a 50 años de cárcel, y absolvieron de toda responsabilidad al empresario Harry Bodaan y a un hombre apellidado Miranda Izquierdo.

En su alegato, presentado durante la audiencia de apelación de sentencia que inició este martes, Rosales criticó fuertemente la labor del mencionado tribunal, destacando que se esperaba un mejor análisis para un caso de tal magnitud.

María Luisa Cedeño fue asesinada en 2020. Foto: Cortesía de la familia

“Acá la sentencia lo que hizo fue, en definitiva, pasar prueba y decir, en el caso de Teodoro Herrera, tenemos ADN, en los demás no y en consecuencia, como no tenemos pruebas de ADN, se señala que no fue posible determinar de manera técnico-científica la participación de estas personas en los hechos”, dijo.

Este martes empezó la apelación de la sentencia. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Según la fiscal, esto de cierta manera se contrapone con lo expresado por los jueces en la sentencia, pues estos tenían certeza de que Herrera participó junto a alguien mas en el crimen, por lo que debían determinar por qué ellos (Bodaan y Miranda) no fueron responsables.

“¿Por qué ellos no fueron? ¿Entonces quién más? ¿Quién es ese tercero que el tribunal, y debo decirlo así, el tribunal se inventa?”, dijo Rosales.

LEA MÁS: Mano derecha del Diablo pasará seis meses en la cárcel

Siguiendo con ese punto la fiscal dijo que de haber existido esa tercera persona, el tribunal debía señalar en qué momento surgió esta en el caso.

Rosales aseguró que los jueces buscaron la salida fácil para dictar la sentencia, pues condenaron a Herrera por la presencia de su ADN en el cuerpo de Cedeño, mientras que, según ella, no analizaron los demás elementos para determinar si Bodaan y Miranda tienen algún grado de responsabilidad.