Fiscalía investiga a mujer ganadera que habría cometido grave delito en Coronado

El Ministerio Público consiguió que se ordenara una medida cautelar contra la mujer

Por Adrián Galeano Calvo

Una mujer de apellidos Elizondo Vargas enfrenta graves problemas, pues el Ministerio Público abrió una investigación por un presunto delito que habría cometido y que estaría relacionado con el ganado que maneja.

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental consiguió que se ordenara una medida cautelar de restitución de las cosas, en la cual se investiga la aparente invasión de un área de protección de la Quebrada Honda y del río Macho, en Vásquez de Coronado.

Los hechos ocurrieron en Coronado. Foto con fines iustrativos. (Luis G. Cardoce Oconitrillo/Luis G. Cardoce)

“El despacho investiga a una mujer de apellidos Elizondo Vargas, como sospechosa de mantener ganado dentro de esa zona, lo cual permitió la eliminación de vegetación y la acumulación de boñiga y purines.

“Además, en una diligencia judicial, se constató el vertido directo de aguas sin tratamiento a la quebrada”, detalló la Fiscalía.

El Ministerio Público destacó que el caso continúa bajo investigación.

