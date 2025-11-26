Fiscalía pide sobreseimiento definitivo para Leonel Baruch en caso de supuesta evasión fiscal

La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó el sobreseimiento definitivo del empresario Leonel Baruch Goldberg, accionista del Banco BCT y del medio digital CR Hoy, en el caso que el Gobierno presentó en enero de 2023 como un supuesto “megacaso de evasión fiscal”.

La Fiscalía pidió el sobreseimiento contra Leonel Baruch. (Jose Cordero)

Las autoridades realizaron múltiples diligencias para solicitar prueba a Panamá; no obstante, el Ministerio Público concluyó que no había causa para acusar.

Las partes fueron informadas la semana pasada.

El caso surgió luego de que el entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación anunciaran una supuesta evasión por ¢11.000 millones, basada inicialmente en una denuncia anónima.

Meses después, Acosta admitió que todo se originó por un video de TikTok, y más tarde reconoció ante la Sala Constitucional que no existía informe técnico que respaldara la denuncia.

Baruch ha sostenido que fue víctima de persecución política.

El expediente ahora pasará al juzgado penal para su análisis. La sentencia que confirme el sobreseimiento podrá ser apelada en un plazo de tres días.

Además, Baruch sigue vinculado a otra causa en la Fiscalía de Legitimación de Capitales, bajo una asistencia penal internacional. Sobre ese expediente, aún no hay resolución, ya que continúan coordinando con la Procuraduría de Panamá para obtener la información solicitada, incluido el levantamiento del secreto bancario.

La Teja intentó comunicarse con el abogado de Baruch, Cristian Arguedas, pero no hubo respuesta.