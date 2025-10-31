Fiscalía revela qué sigue tras los allanamientos al director del OIJ

Luego de los allanamientos realizados esta mañana en la casa y la oficina del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género informó cuáles serán los pasos siguientes en el proceso que se sigue en su contra.

Según explicó la fiscal adjunta de Género, Debby Garay Boza, la próxima diligencia será la indagatoria, en la que se le informará formalmente a Zúñiga cuáles son los hechos denunciados y cuál es la evidencia existente en su contra.

Randall Zúñiga, director del OIJ. (Jose Cordero)

“Durante esta etapa, el director del OIJ tendrá la oportunidad de declarar o abstenerse, y de ofrecer cualquier prueba que considere pertinente”, detalló la Fiscal.

El proceso inicial fue una denuncia en la Unidad de Género de Corredores. La segunda ofendida fue atendida en la Fiscalía Adjunta de Cartago Unidad de Género y la tercera fue atendida en la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género en San José.

Actualmente, la investigación incluye tres denuncias de personas ofendidas que se tramitan de manera conjunta mediante un proceso de acumulación de causas, bajo la coordinación de la Fiscalía de San José especializada en delitos de violencia de género.

La fiscal señaló que el proceso de investigación contempla, además de la revisión de la evidencia encontrada en soportes electrónicos y documentos, otras diligencias clave como la valoración médico-legal, la referencia a programas de atención y la valoración de riesgo de las víctimas, para garantizar su protección durante todo el trámite.

La fiscal adjunta de Género, Debby Garay Boza da detalles de los pasos a seguir en el caso del director del OIJ

La fiscal aseguró que cada denuncia se recibe con acompañamiento de personal especializado de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, que evalúa la situación de riesgo y coordina las acciones necesarias para proteger la integridad física, emocional y sexual de las personas ofendidas.