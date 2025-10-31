Detenido en Costa Rica: El extraditable que lideraba red de cocaína hacia Estados Unidos

Un hombre de apellidos Ruiz Palacios permanecerá en detención provisional por al menos dos meses, luego de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida solicitara su captura con fines de extradición.

La medida fue emitida por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, en coordinación con el Ministerio Público, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA), la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Ruiz Palacios con el delito de narcotráfico, al presuntamente liderar una organización criminal internacional con sede en San José, dedicada al trasiego de cocaína desde Costa Rica hacia otros países.

El hombre permanecerá detenido mientras la extradición avanza. Foto ilustrativa

Según el tribunal estadounidense, el sospechoso, de nacionalidad nicaragüense y con cédula de residencia en Costa Rica, era uno de los líderes de la red, encargado de negociaciones de cargamentos, logística para acopio y distribución de drogas, y administración de las ganancias.

LEA MÁS: Emergencia en Upala: vivienda colapsa y cruzrojistas buscan a cinco personas

Ruiz Palacios fue detenido el pasado 7 de marzo, mientras estaba listo para entregar 35 kilos de cocaína a agentes encubiertos. La droga estaba oculta dentro de un vehículo modificado con un compartimento especial. Ese mismo día se realizó un allanamiento donde se encontraron 60 kilogramos de cocaína.

LEA MÁS: Regresaba a casa llena de esperanza: la historia de la muchacha que murió atropellada por el tren en Alajuela

El proceso de extradición se tramita bajo el expediente 25-000134-0016-PE, y se espera que Ruiz Palacios sea trasladado a Estados Unidos para responder ante la justicia por sus presuntos delitos.

LEA MÁS: OIJ, DEA y FBI descubren en Costa Rica el lugar menos pensado donde una banda escondía millones