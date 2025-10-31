Sucesos

Detenido en Costa Rica: El extraditable que lideraba red de cocaína hacia Estados Unidos

El Tribunal Penal de San José dictó detención provisional a un hombre de apellidos Ruiz Palacios

Por Silvia Coto

Un hombre de apellidos Ruiz Palacios permanecerá en detención provisional por al menos dos meses, luego de que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida solicitara su captura con fines de extradición.

La medida fue emitida por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, en coordinación con el Ministerio Público, la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA), la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública.

Las autoridades estadounidenses vinculan a Ruiz Palacios con el delito de narcotráfico, al presuntamente liderar una organización criminal internacional con sede en San José, dedicada al trasiego de cocaína desde Costa Rica hacia otros países.

Según el tribunal estadounidense, el sospechoso, de nacionalidad nicaragüense y con cédula de residencia en Costa Rica, era uno de los líderes de la red, encargado de negociaciones de cargamentos, logística para acopio y distribución de drogas, y administración de las ganancias.

Ruiz Palacios fue detenido el pasado 7 de marzo, mientras estaba listo para entregar 35 kilos de cocaína a agentes encubiertos. La droga estaba oculta dentro de un vehículo modificado con un compartimento especial. Ese mismo día se realizó un allanamiento donde se encontraron 60 kilogramos de cocaína.

El proceso de extradición se tramita bajo el expediente 25-000134-0016-PE, y se espera que Ruiz Palacios sea trasladado a Estados Unidos para responder ante la justicia por sus presuntos delitos.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

