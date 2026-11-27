El famoso criador de caballos que fue detenido el jueves para ser extraditado a Estados Unidos como sospechoso de tráfico internacional de drogas tenía una vida llena de lujos, así se comprobó luego del allanamiento que hizo el OIJ este viernes.
Agentes del OIJ y la Fiscalía llegaron este viernes en la mañana a su lujosa propiedad en San Luis de Grecia.
De acuerdo con las autoridades, Barrantes es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, pues según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense.
Había tanta confianza que le habrían regalado un lujoso carro de la marca Jeep, el cual fue modificado con blindaje y que le habrían entregado tras un viaje que Barrantes realizó a México.
En el allanamiento realizado en la propiedad de Barrantes, las autoridades encontraron entre 30 y 40 caballos de lujo, que podrían tener un valor de entre ¢30 y ¢50 millones cada uno, por lo que se podría hablar de más de $3 millones solo en los ejemplares.
“También vamos a proceder con el decomiso de los animales para ponerlos a disposición del ICD; el decomiso de los vehículos, de esta propiedad, y tenemos también un trabajo que estamos haciendo en Guanacaste para ubicar una importante cantidad de ganado perteneciente a esta estructura criminal”, explicó Soto.
Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.