El famoso criador de caballos que fue detenido el jueves para ser extraditado a Estados Unidos como sospechoso de tráfico internacional de drogas tenía una vida llena de lujos, así se comprobó luego del allanamiento que hizo el OIJ este viernes.

Agentes del OIJ y la Fiscalía llegaron este viernes en la mañana a su lujosa propiedad en San Luis de Grecia.

De acuerdo con las autoridades, Barrantes es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, pues según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense.

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27/11/2026 Los agentes del OIJ allanaron las propiedades de Erick Barrantes Villalobos, en Grecia de Alajuela, ligado a una banda de narco,. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En la propiedad, además de las enormes caballerizas, había una piscina y otras amenidades, así como vehículos de alta gama, como por ejemplo un Ford Camaro de amarillo.

Según aseguró Michael Soto, director interino del OIJ, Caballos tenía una relación cercana con los líderes del Cartel de Sinaloa, una lo de más fuertes de México y el continente.

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Había tanta confianza que le habrían regalado un lujoso carro de la marca Jeep, el cual fue modificado con blindaje y que le habrían entregado tras un viaje que Barrantes realizó a México.

27/11/2026 Los agentes del OIJ allanaron las propiedades de Erick Barrantes Villalobos, en Grecia de Alajuela, ligado a una banda de narco,. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

En el allanamiento realizado en la propiedad de Barrantes, las autoridades encontraron entre 30 y 40 caballos de lujo, que podrían tener un valor de entre ¢30 y ¢50 millones cada uno, por lo que se podría hablar de más de $3 millones solo en los ejemplares.

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“También vamos a proceder con el decomiso de los animales para ponerlos a disposición del ICD; el decomiso de los vehículos, de esta propiedad, y tenemos también un trabajo que estamos haciendo en Guanacaste para ubicar una importante cantidad de ganado perteneciente a esta estructura criminal”, explicó Soto.

27/11/2026 Los agentes del OIJ allanaron las propiedades de Erick Barrantes Villalobos, en Grecia de Alajuela, ligado a una banda de narco,. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

27/11/2026 Los agentes del OIJ allanaron las propiedades de Erick Barrantes Villalobos, en Grecia de Alajuela, ligado a una banda de narco,. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

27/11/2026 Los agentes del OIJ allanaron las propiedades de Erick Barrantes Villalobos, en Grecia de Alajuela, ligado a una banda de narco,. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

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