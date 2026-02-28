Sucesos

Fuerte sismo cerca de Limón sacudió gran parte del país

El sismo ocurrió a las 11:11 a.m.

Por Adrián Galeano Calvo

Un fuerte sismo con epicentro cerca de Limón se sintió en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Ovsicori, el temblor ocurrió a las 11:11 a.m. y su epicentro fue ubicado 86,7 kilómetros al este de Boca Sixaola de Talamanca, Limón.

Según los expertos, el sismo tuvo una magnitud de 5,1 y una profundidad de 44.45 kilómetros.

El temblor se sintió principalmente en la provincia del Caribe.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El epicentro tuvo lugar cerca de Talamanca, Limón. (Canva/Canva)
SismoTemblorTalamcan
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

