Fuerte sismo cerca de Limón sacudió gran parte del país

Un fuerte sismo con epicentro cerca de Limón se sintió en gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Ovsicori, el temblor ocurrió a las 11:11 a.m. y su epicentro fue ubicado 86,7 kilómetros al este de Boca Sixaola de Talamanca, Limón.

Según los expertos, el sismo tuvo una magnitud de 5,1 y una profundidad de 44.45 kilómetros.

El temblor se sintió principalmente en la provincia del Caribe.