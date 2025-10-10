Fuertes lluvias dejan 33 emergencias por inundaciones y un deslizamiento en La Uruca

Las intensas lluvias que se registran en varias regiones del país han generado, hasta este jueves, 33 incidentes por inundación.

Un deslizamiento en La Uruca puso a correr a los rescatistas (Cruz /Cortesía)

La mayoría de las emergencias se dieron en Pérez Zeledón, Corredores, Buenos Aires, Alajuela y Atenas, según reportan las autoridades.

La mayoría de los eventos se relacionan con desbordamientos de ríos y quebradas, así como colapsos en el sistema de alcantarillado, que han puesto en alerta a las comunidades.

LEA MÁS: Rescatistas salvan a seis personas tras deslizamiento en La Carpio, evacúan zona

Esta tarde, un deslizamiento en La Carpio, en La Uruca, comprometió una vivienda.

Solo una persona fue trasladada a un hospital con traumas varios, mientras que los demás ocupantes no resultaron afectados, pese a que al principio indicaron que había seis personas atrapadas.

LEA MÁS: Riña entre dos madres por bullying entre hijos termina en tragedia en Guácimo

Las instituciones de primera respuesta, incluyendo Cruz Roja y Bomberos de Costa Rica, se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y evaluando la seguridad de la zona.

LEA MÁS: Explota batería de celular en sala de operaciones del Hospital de Niños

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y evitar acercarse a ríos, quebradas y sectores vulnerables mientras persistan las lluvias.