Sucesos

Fuertes lluvias dejan 33 emergencias por inundaciones y un deslizamiento en La Uruca

Las intensas lluvias mantienen en alerta a varias regiones del país

Por Silvia Coto

Las intensas lluvias que se registran en varias regiones del país han generado, hasta este jueves, 33 incidentes por inundación.

Un deslizamiento en La Uruca puso a correr a los rescatistas (Cruz /Cortesía)

La mayoría de las emergencias se dieron en Pérez Zeledón, Corredores, Buenos Aires, Alajuela y Atenas, según reportan las autoridades.

La mayoría de los eventos se relacionan con desbordamientos de ríos y quebradas, así como colapsos en el sistema de alcantarillado, que han puesto en alerta a las comunidades.

Esta tarde, un deslizamiento en La Carpio, en La Uruca, comprometió una vivienda.

Solo una persona fue trasladada a un hospital con traumas varios, mientras que los demás ocupantes no resultaron afectados, pese a que al principio indicaron que había seis personas atrapadas.

Las instituciones de primera respuesta, incluyendo Cruz Roja y Bomberos de Costa Rica, se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y evaluando la seguridad de la zona.

Las autoridades instan a la población a mantenerse alerta y evitar acercarse a ríos, quebradas y sectores vulnerables mientras persistan las lluvias.

