Fuertes lluvias dejan graves inundaciones en Santa Cruz: Portegolpe y El Llano bajo el agua

La Cruz Roja atiende emergencias por inundaciones desde la madrugada de este martes en Guanacaste.

La alerta se dio desde las 5:05 a. m., en las comunidades de El Llano y Portegolpe de Santa Cruz, Guanacaste, donde las fuertes lluvias de la madrugada provocaron el desbordamiento de los ríos de la zona.

Según la Cruz Roja, múltiples llamadas al sistema de emergencias 9-1-1 alertaron sobre que Portegolpe se encontraba completamente inundada, con vecinos solicitando evacuaciones y rescates.

Inundaciones en Guanacaste (Cortesía/Cortesía)

Varias familias, entre ellas niños y adultos mayores, fueron trasladadas a albergues temporales ante el aumento del nivel del agua.

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en Guanacaste

En la atención trabajan unidades de los comités auxiliares de Santa Cruz, Filadelfia, Cartagena y Belén, quienes coordinan para brindar apoyo a las personas afectadas y continuar con las labores de rescate.

Hasta el momento, la Cruz Roja ha registrado al menos 64 incidentes relacionados con anegamientos, evacuaciones y rescates en distintos sectores del cantón, todos vinculados al desbordamiento de ríos y quebradas por las intensas lluvias.

Las autoridades hacen un llamado de precaución a la población para evitar cruzar zonas inundadas o con corrientes fuertes.