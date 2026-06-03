Fuertes lluvias ya empiezan a hacer estragos en distintos puntos del país

Las fuertes lluvias que han caído a lo largo de la tarde de este miércoles ya han comenzado a afectar distintos puntos del territorio nacional.

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Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la cual indicó que las lluvias son causadas por la cercanía de la Zona de Convergencia intertropical

Ante esta situación, varios Comités Municipales de Emergencias (CME) han reportado algunas situaciones, como por ejemplo en Cartago, donde se alertó sobre la crecida del río Reventado.

Varios comités municipales de emergencia fueron activados ante las lluvias de la tarde de este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

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“Se reportan, además, afectaciones en Tierra Blanca y Llano Grande de Cartago por las lluvias de la tarde”.

En Alajuela, una casa resultó afectada por inundación a consecuencia de la saturación de un sistema de alcantarillado, mientras que en Peñas Blancas se reportó la obstrucción parcial de la Ruta 702 por caída de un árbol hacia el sector de Tilarán.

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En Montes de Oca también se alertó sobre una importante acumulación de agua en la laguna de la quebrada Los Negritos.

De momento, los Comités Municipales de Emergencia se mantienen activos y realizando las valoraciones.