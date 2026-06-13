Giro de un pick up terminó en tragedia y cobró la vida de motociclista en Guácimo

Las autoridades judiciales investigan las circunstancias que mediaron en el trágico accidente en el que un motociclista perdió la vida al chocar contra un pick up en Limón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el incidente ocurrió a eso de las 9 p.m. de este viernes en la comunidad de Río Jiménez de Guácimo, en Limón.

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En cuanto al motociclista fallecido, este fue identificado por las autoridades como de apellido García, de 40 años.

Sobre la dinámica de los hechos, la Policía Judicial maneja de forma preliminar que el choque se habría dado por una maniobra del conductor de un vehículo tipo pick up.

“En apariencia, el ofendido viajaba en una moto y, por razones que se investigan, habría colisionado contra un pick up que realizaba un giro en dicho sector”, detalló el OIJ.

El motociclista murió de forma inmediata en el violento choque. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, García falleció de forma inmediata tras el choque. Los paramédicos también atendieron a una mujer que estaba en condición estable; se desconoce si ella viajaba con el motorizado o en el pick up.

Mortal atropello

La noche de este viernes ocurrió otro mortal accidente, esta vez en la comunidad de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, específicamente sobre la ruta 35.

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Según la Policía Judicial, en ese sitio perdió la vida un hombre apellidado Mena, de 51 años, quien fue atropellado por un carro a eso de las 10:50 p.m.

“Los hechos se dieron cuando, en apariencia, el ahora fallecido se disponía a cruzar la carretera y fue atropellado por un carro”, señaló el OIJ.