Joven fue asesinado a balazos por sicarios cuando estaba en corredor de una casa

Un joven sufrió una muerte despiadada cuando se encontraba en el corredor de una casa en Desamparados, San José, pues hasta ahí lo llegaron a buscar dos sicarios.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el violento crimen ocurrido la madrugada de este sábado en San Juan de Dios de Desamparados, específicamente en el barrio Novedades.

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La Policía Judicial, por medio de su oficina de prensa, identificó al ahora fallecido como un muchacho apellidado Azofeifa, de 26 años, quien murió a consecuencia de múltiples impactos de bala.

De acuerdo con las autoridades, el crimen ocurrió a eso de las 4 a.m. de este sábado, cuando Azofeifa se encontraba dentro de una casa en la localidad mencionada.

El crimen que cobró la vida de Azofeifa ocurrió la madrugada de este sábado. Foto Cortesía. (Cortes/El crimen que cobró la vida de Azofeifa ocurrió la madrugada de este sábado. Foto Cortesía.)

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“Según la versión preliminar que se maneja, el ahora fallecido se encontraba en el corredor de una vivienda y supuestamente frente a esta casa pasó una motocicleta en la que viajaban dos hombres. En apariencia, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó en reiteradas ocasiones contra el ofendido”, indicó el OIJ.

Los dos sospechosos lograron darse a la fuga, mientras que Azofeifa falleció de forma inmediata en la escena debido a los disparos que recibió.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer el posible móvil detrás de este homicidio, pero por cómo ocurrieron los hechos no se descarta que pudiera haberse tratado de un ajuste de cuentas.