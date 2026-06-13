Sucesos

Hombre es ejecutado de múltiples disparos en Desamparados

El cuerpo de la víctima quedó tendido a la orilla de la acera, en una zona con zacate

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Por Adrián Galeano Calvo

Varios vecinos de Desamparados iniciaron este sábado con una escena realmente aterradora, pues a la orilla de la calle encontraron el cuerpo de un hombre que fue ejecutado de múltiples balazos.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos se dieron a eso de las 4:24 a.m. de este sábado en San Juan de Dios de Desamparados, específicamente en el barrio Novedades.

“Los socorristas atendieron a un hombre adulto con múltiples impactos por arma de fuego, quien fue localizado sin signos vitales”, detalló la Benemérita.

El cuerpo del hombre quedó tendido a la orilla de la calle. Foto WazeCR.
El cuerpo del hombre quedó tendido a la orilla de la calle. Foto WazeCR. (Facebook/El cuerpo del hombre quedó tendido a la orilla de la calle. Foto WazeCR.)

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Según imágenes que circulan en redes sociales, el cuerpo del hombre quedó tendido a un lado de un poste del tendido eléctrico, entre la acera y una zona con zacate.

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De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra trabajando en levantamiento del cuerpo, por lo que no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancia que mediaron en su muerte.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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