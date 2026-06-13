Hombre sufre quemaduras en más de la mitad de su cuerpo en incidente con vapor caliente

Un hombre fue trasladado en condición crítica a un centro médico tras sufrir graves quemaduras en más de la mitad de su cuerpo. Lo insólito del caso es que estas lesiones no fueron provocadas por las llamas de un incendio.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, esas quemaduras fueron provocadas en un incidente con vapor caliente, del cual no brindaron mayores detalles.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:44 p.m. de este viernes en San Cristóbal de Desamparados, desde donde la Benemérita recibió la alerta sobre un hombre gravemente herido.

Según Cruz Roja el hombre presentaba quemaduras de segundo grado. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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“Se atendió a un hombre adulto que sufrió quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 60% de su cuerpo tras un incidente con vapor caliente”, señaló la Cruz Roja.

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Tras ser atendido por el personal paramédico, el hombre, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago.