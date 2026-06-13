Policía detiene a tres sospechosos de integrar la banda robacarros de alias Glotón

Tres hombres sospechosos de integrar una conocida banda de robacarros, que actúa principalmente en la provincia de Alajuela, cayeron en manos de las autoridades.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual indicó que se trata de tres sujetos apellidados Bolaños, Rodríguez y Ávila, quienes formarían parte de una banda criminal liderada por un sujeto conocido con el alias de Glotón.

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“Estas personas están ligadas a un grupo denominado banda del Glotón; en este caso se logró su detención y ahora están a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes”, indicó Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública.

Los tres sospechosos son ligados con la banda de alias Glotón. Foto MSP. (MSP/Los tres sospechosos son ligados con la banda de alias Glotón. Foto MSP.)

Según las autoridades, los tres sospechosos fueron capturados en Grecia, Alajuela, durante un trabajo en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Pero este no fue el único golpe que las autoridades les dieron a los robacarros de Alajuela, pues también detuvieron a otros dos sujetos sospechosos de cometer dicho ilícito.

“Este caso se registró en el distrito de San Rafael de Alajuela, cuando los efectivos fueron llamados a atender un incidente relacionado con el robo de un vehículo.

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“Ante los hechos, desplegaron un dispositivo policial y, gracias a la rápida acción, ubicaron el automotor con dos ocupantes de apellidos Umaña y Castillo. De inmediato se procedió con la detención de ambos sujetos”, destacó Seguridad Pública.