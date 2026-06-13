Hombre vestidos de negro le disparan en la cabeza a joven guarda para robar bodegas en Guápiles

Un joven oficial de seguridad privada se encuentra luchando por su vida en su centro médico luego de que un grupo de desalmados le disparó en la cabeza con el fin de robar las bodegas que este estaba cuidando.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a una tentativa de homicidio ocurrida la noche de este viernes en Guápiles de Limón.

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En cuanto a la víctima, la Policía Judicial lo identificó como un muchacho apellidado Oporta, de 25 años, quien recibió un impacto de bala en el lado izquierdo de su cabeza.

Según la versión que maneja el OIJ, los hechos se dieron cuando un vehículo sospechoso llegó hasta las bodegas de una empresa de gas ubicadas en la mencionada localidad, sobre ruta 32. En dicho lugar se encontraba el joven trabajando como vigilante.

“Aparentemente, hasta ese sitio llegó un vehículo, del cual se bajaron al menos tres hombres vestidos completamente de negro y encapuchados. En apariencia, estos tuvieron una especie de discusión con el guarda, ya que pretendían robar dichas bodegas, y en un momento dado le disparan en una ocasión en la sien izquierda”, detalló el OIJ.

El joven guarda fue llevado de emergencia al hospital de Guápiles. Foto Archivo.

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Tras dejar al joven herido de gravedad y sin posibilidad de defenderse, los maleantes cometieron el robo con toda la tranquilidad del mundo y finalmente se dieron a la fuga llevándose como botín tres celulares y un monto de dinero en efectivo que no fue especificado por el OIJ.

En cuanto a Oporta, las autoridades judiciales informaron que este fue trasladado de emergencia al hospital de Guápiles. De momento, se desconoce cuál es su estado de salud.

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Este es el segundo hecho en el que un guarda es baleado en menos de una semana, pues el pasado martes 9 de junio un oficial de seguridad de la Villa Olímpica de Desamparados recibió un disparo en el rostro por parte de un sujeto que lo atacó para robarle su arma.

A esto también se le debe sumar el lamentable caso ocurrido en las instalaciones de Dekra en El Roble de Puntarenas, donde lo guardas Franklin Hernández Vásquez y Giovanni Sandí Vega, fueron asesinados a balazos durante un aparente asalto a las instalaciones.