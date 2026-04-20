Gran incendio causa daños en tres viviendas en Desamparados

Un voraz incendio ocurrido la mañana de este lunes en Desamparados, San José, causó grandes daños en tres viviendas.

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El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro fue reportado a eso del mediodía, específicamente en el sector de Loma Linda, en barrio La Paz, contiguo lote baldío del IMAS.

De acuerdo con la central de Bomberos, se trata de tres viviendas, cada una de 80 metros cuadrados, las cuales se encontraban con una afectación en su 50% para cuando los rescatistas llegaron a la escena.

Las tres casas sufrieron graves daños. Foto Bomberos. (Bomberos/Las tres casas sufrieron graves daños. Foto Bomberos.)

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Las autoridades informaron que el incendio ya se encuentra bajo control, pero aún no han determinado el tamaño del área afectada por las llamas.

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Afortunadamente no se reportan personas afectadas por el fuego o el humo.