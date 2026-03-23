Grupo de 11 sujetos armados asaltan supermercado, pero 5 fueron detenidos por la Policía

Un grupo de once sujetos armados asaltó de forma violenta un supermercado en Alajuela, pero el plan que tenían no terminó como esperaban.
Esto se debe a que la Fuerza Pública actuó más rápido de lo que pensaban y los oficiales terminaron deteniendo a cinco de los sospechosos cuando pretendían huir.
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Así lo informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:15 p.m. de este domingo en un supermercado ubicado en San Rafael de Alajuela.
“A este local habrían llegado once sujetos que, presuntamente, habrían ingresado a la fuerza y, en apariencia, mediante amenazas con arma de fuego habrían sustraído dinero en efectivo”, detalló el OIJ.
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Según las autoridades, los sospechosos lograron sustraer ¢2 millones y $30 mil (cerca de ¢14 millones).
“La respuesta de la Policía Administrativa fue rápida y oficiales se apersonaron a dicho sector cuando los sujetos iban huyendo, por lo que lograron detener a cinco de los sospechosos”, señaló la Policía Judicial.
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Los detenidos fueron identificados como cinco hombres de apellidos Fernández, de 26 años; Aguilar, de 25; Hernández, de 32; Navarro, de 28; y Marin, de 40 años.
Las autoridades agregaron que durante la detención de estos sujetos lograron decomisar armas de fuego, varios objetos robados del supermercado y casi ¢2 millones en efectivo.