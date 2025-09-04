Hallan sin vida a hombre desaparecido en Pico Blanco

Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves. (Facebo/Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves.)

La búsqueda de Rodrigo Badilla Valverde, de 48 años, desaparecido en las montañas de Pico Blanco, Escazú, tuvo un trágico desenlace.

La mañana de este jueves 4 de setiembre, encontraron el cuerpo de este padre de familia.

Yosen Rosas, un baquiano que ayudó en el rastreo fue quien lo encontró junto con familiares del hombre, quienes no descansaron hasta dar con él.

La incertidumbre terminó para esta familia, quienes solo desean despedir a su ser querido.

Al sitio también se movilizó Cruz Roja y agentes del OIJ, quienes están a cargo de la escena para levantar el cuerpo.

A Rodrigo se le perdió el rastro el lunes 25 de agosto, cuando fue a trabajar y no llegó a su casa a almorzar, como acostumbraba a hacerlo.

Lo buscaron con drones equipados con cámaras térmicas, con perros adiestrados y personal de búsqueda.

Este sitio es el cuarto cerro más alto de la Gran Área Metropolitana, tiene muchos guindos, cañones, cataratas y quebradas, todos estos sitios son registrados por los rescatistas.

Desde la tarde del lunes los cuerpos de emergencia buscan a don Rodrigo en Pico Blanco. (Cruz Roja/Desde la tarde del lunes los cuerpos de emergencia buscan a don Rodrigo en Pico Blanco.)

Rodrigo tenía un negocio de venta de repuestos, que lo obligaba a estar pendiente del celular; sin embargo, dejó de contestar y esto alarmó a los allegados.

El cerro Pico Blanco es muy boscoso. (Rafael Pacheco Granados)

