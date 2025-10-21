Hallazgo de la Cruz Roja confirma lo peor con hombre desaparecido en Alajuela

El cuerpo fue localizado por la Cruz Roja este lunes (Cortesía/Cortesia)

La Cruz Roja confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo de un hombre desaparecido desde hace varios días, en Río Cuarto de Alajuela.

Según la información preliminar, la alerta sobre la desaparición se había emitido días atrás; no obstante, fue hasta este lunes que el caso ingresó de forma oficial a la Cruz Roja Costarricense para empezar con el operativo de búsqueda.

Durante las labores, los equipos de rescate lograron ubicar el cuerpo del hombre, lamentablemente, sin vida. Las causas de muerte se desconocen.

Debido a la hora y a lo complicado del acceso al sitio donde fue encontrado, se decidió posponer la extracción del cuerpo hacia una zona segura para este martes.

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, indicó que se continuarán las labores con el apoyo de personal especializado y se trabajará para trasladar el cuerpo de forma segura.

Zoña montañosa

La zona es montañosa y de difícil acceso, por lo que los socorristas debieron utilizar cuerdas para buscar el cuerpo.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, y el caso quedará ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para determinar las circunstancias del fallecimiento.