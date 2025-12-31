Sucesos

Hay noticia de última hora sobre la ruta 32

La ruta 32 da noticia de última hora este 31 de diciembre

Por Eduardo Vega

Justo este 31 de diciembre, a eso de las 8:30 de la mañana, se confirma que la ruta 32 se cerró.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informa de manera oficial que “tras la caída de material que obstruye ambos carriles, desde el amanecer se tuvo que proceder al cierre de la ruta 32″.

Oficiales de tránsito pusieron barreras y vehículos este viernes 21 de noviembre para prevenir el paso de conductores por la ruta 32. Fotografía:
Este 31 de diciembre el Mopt confirma que se cierra la ruta 32. (Reiner Montero/Cortesía)

Desde ya, asegura el MOPT, hay maquinaria especial trabajando en las labores de limpieza para poder reabrir tan importante ruta lo más pronto posible.

Ruta 32 Kilómetro 31
La maquinaria ya trabaja en limpiar, pero no se sabe cuándo abrirá la 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

No hay ningún detalle sobre cuándo sería la reapertura de la vía. Tampoco se informa a la altura de qué kilómetro está el cierre. Lo mejor es que usted no se la juegue.

Se debe estar muy pendiente de los canales oficiales para saber cuándo vuelve a habilitarse el paso.

Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

