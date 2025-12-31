Hay noticia de última hora sobre la ruta 32

Justo este 31 de diciembre, a eso de las 8:30 de la mañana, se confirma que la ruta 32 se cerró.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informa de manera oficial que “tras la caída de material que obstruye ambos carriles, desde el amanecer se tuvo que proceder al cierre de la ruta 32″.

Este 31 de diciembre el Mopt confirma que se cierra la ruta 32. (Reiner Montero/Cortesía)

Desde ya, asegura el MOPT, hay maquinaria especial trabajando en las labores de limpieza para poder reabrir tan importante ruta lo más pronto posible.

La maquinaria ya trabaja en limpiar, pero no se sabe cuándo abrirá la 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

No hay ningún detalle sobre cuándo sería la reapertura de la vía. Tampoco se informa a la altura de qué kilómetro está el cierre. Lo mejor es que usted no se la juegue.

Se debe estar muy pendiente de los canales oficiales para saber cuándo vuelve a habilitarse el paso.