Hija de finquero relató la dolorosa escena que encontró el día que su papá fue asesinado

Con una voz cargada de dolor, Gabriela Jiménez Romero recordó la desgarradora escena que encontró el día que su papá, Jorge Jiménez Berrocal, fue asesinado,al parecer, por orden de uno de sus hermanos.

La hija del finquero, quien era conocido en San Carlos como Macho Jiménez, recordó ese trágico 31 de enero del 2015 durante la declaración que rindió este jueves en el juicio que se lleva a cabo en los tribunales de Goicoechea por el homicidio de su papá.

Por este caso, el Ministerio Público acusó a un hermano de Macho, de apellidos Jiménez Berrocal y conocido como Luigi, quien habría mandado a matar a don Jorge por aparentes problemas relacionados con propiedades y acciones de una empresa familiar.

Antes de recordar el día en el que su papá fue asesinado por dos gatilleros en Cinco Esquinas de Tibás, Jiménez contó que días antes del homicidio se tomó un último café con su papá, quien aprovechó para contarle que lo habían amenazado.

“Esa semana antes de que lo mataran, mi papá me dijo: ‘Corazón, ¿Qué estás haciendo?, ¿puedes ir a tomarte un café?’. Ese día fue una combinación de sensaciones extrañas, cuando lo vi entrar al restaurante lo vi diferente y pensé: ‘Que bien se ve papi, radiante’, esa es la última sensación que me voy a quedar de mi papá”, recordó.

Según la hija de Macho, su papá le contó que sus hermanos lo habían amenazado y por eso él puso la denuncia en la Fiscalía de San Carlos.

Gabriela Jiménez Romero, hija de Jorge Jiménez Berrocal, el finquero asesinado, recuerda los buenos y malos momentos junto a su padre. Foto: Adrián Galeano

Trágico día

Jiménez contó que ella hablaba con su papá todos los días, ya sea por llamadas o mensajes.

El día en que don Jorge perdió la vida ella se encontraba comiendo helados junto a sus sobrinos, quienes eran la adoración de Macho, según recordó su hija.

“Yo estaba comiéndome un helado y me arrepiento de no decirle que llegara, porque tal vez así él no hubiera ido a Tibás (donde lo asesinaron)”, recordó.

En ese momento Jiménez recibió la llamada de un mecánico al que le alquilaban parte de una propiedad en Cinco Esquinas de Tibás, fue este quien le dijo que le habían disparado a Macho.

La mujer dijo que pensó que su papá se encontraba herido, por lo que trató de contactar a su hermano, pero como no lo logró, ella y su novio se fueron al parqueo de su papá ubicado en Tibás.

“Cuando llegué a Tibás había presa, policías y prensa, me bajé del carro a como pude y cuando llegué la ambulancia se estaba yendo, le pregunté a una oficial a dónde lo llevaban (al papá) y la oficial se quedó callada y moviendo la cabeza como diciendo que no.

“De reojo vi la sábana blanca y de inmediato me di cuenta de que mi papá estaba muerto. Mi mente dejó de funcionar, lloré pero no lo que había tenido que llorar, mi mente no procesaba lo que estaba pasando”, detalló.

Según las autoridades, Macho fue asesinado por dos gatilleros cuando hablaba por teléfono fuera del parqueo que le pertenecía, al parecer, había llegado a ese lugar para cerrar un negocio relacionado con un carro.

Jorge Jiménez Berrocal, conocido como Macho Jiménez, fue asesinado el 30 de enero del 2015 en Tibás. Foto: Cortesía de la familia Jiménez para La Teja

Mucho temor

Tras el homicidio, la familia de Macho se encargó de darle el último adiós, sin embargo, esto lo hicieron en medio de mucho temor, tanto así que su hija confesó que no publicaron la esquela ni le realizaron el novenario porque estaban con mucho miedo.

Además, comentó que sus tíos (Luigi y otro que también fue investigado, pero al que se le separó de la causa por no estar en condiciones mentales de afrontar el juicio) ni siquiera les dieron el pésame por la muerte de su papá, tampoco se presentaron a su funeral.

La hija del finquero también mencionó que tras el homicidio de su papá, su familia, especialmente su hermano Jorge, al parecer, recibieron varias amenazas por parte de Luigi, quien exigía el pago de un dinero que, según él, Macho le adeudaba, sin embargo, antes de morir don Jorge le dijo a su hija que no existía tal deuda.

“Desde que murió mi papá yo entré en un nivel de estrés enorme, un siquiatra me dijo que padecía síndrome post traumático, actualmente estoy tomando un antidepresivo natural”, dijo la hija de Macho.