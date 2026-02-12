Hijo sospechoso de matar a su madre ya tiene una medida cautelar

Un hombre de apellido Madrigal Arias, de 31 años, sospechoso del femicidio contra su mamá, Rocío Arias Hernández, ya sabe qué pasará con él mientras se investiga el hecho.

El Juzgado de Turno Extraordinario de San José le impuso una medida cautelar de internamiento en un centro de atención para personas con enfermedades mentales. Este tipo de medida fue gestionada ante la existencia de un diagnóstico por enfermedad mental.

El caso corresponde al expediente 26-000205-0053-PE de la Fiscalía de Turno Extraordinario.

La historia de vida de una mamá esforzada

Rocío Arias Hernández, de 51 años, vivió entre la lucha y el deseo de sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, su vida tuvo un final desgarrador al fallecer tras múltiples puñaladas, en un hecho por el que uno de ellos figura como sospechoso.

Una amiga, quien prefirió reservarse su nombre, le afirmó a La Teja que Rocío tuvo tres hijos y que desde julio del 2024 se había convertido en abuela, una etapa que la llenaba de ilusión.

Sin embargo, como en muchas familias, enfrentaban dificultades: debía lidiar con los problemas de consumo de drogas de uno de sus hijos y con el diagnóstico de esquizofrenia de otro.

El día de la tragedia

En apariencia, este último es el sospechoso de provocar la muerte de su mamá, hecho que las autoridades atendieron este viernes 6 de febrero en Hatillo centro.

Jhonny Zamora, de la central de la Cruz Roja, confirmó que recibieron la alerta a las 6:59 p. m. y que, cuando los socorristas llegaron al sitio, ya no había nada que hacer por la víctima.

Las autoridades en ese momento detuvieron al sospechoso, un hombre de apellido Madrigal, de 31 años.

La amiga que se enteró por redes sociales

Una amiga de Rocío Arias Hernández estaba viendo Facebook cuando se enteró de que una mujer murió a puñaladas. La noticia la consternó, sobre todo al saber que un hijo era el principal sospechoso; en ese momento no sabía que se trataba de su amistad de hace 32 años.

Al sábado siguiente supo que se trataba de su amiga y vecina.

“Yo le decía a mi esposo: ‘La señora que mataron anoche es mi amiga Rocío’. Hasta se me salieron las lágrimas de la impresión. Recordé que hace poco estuvimos hablando y recordando lo que hemos vivido”, expresó la conocida.

Un hermano de la amiga también mencionó que en noviembre del 2025 la vieron trabajando como display en una cadena de supermercados y allí le contó que se estaba esforzando para internar a uno de sus hijos en un centro de rehabilitación.

“Ella decía que por los hijos hacía lo que fuera y hasta daba la vida. Era una mujer empoderada, aprendió a manejar carro ya grande y siempre trabajó; era muy independiente”, recordó la amiga.

Conmoción en Hatillo

Este hecho consternó a la comunidad de Hatillo, donde la recuerdan como una persona muy agradable que siempre hacía amistad por su manera de ser.

En redes sociales muchas personas han externado el cariño que se ganó Rocío y los recuerdos que dejó. Entre estas, la empresa Comarka CMK, que señaló en sus redes sociales estar de luto.

“Nuestra querida Rocío (La Mayre, La Gorda, La Reinita, como le llamaban de cariño) está en la casa del Padre. Dejaste un gran legado y quienes estuvimos a tu lado tuvimos la dicha de reír a carcajadas”, señalaron.

También la empresa Sanum manifestó la tristeza por la pérdida.

“Rocío fue una luz en nuestro equipo, siempre dispuesta a ayudar con una sonrisa y una palabra amable para cada persona que cruzaba en su camino”, expresaron.