Hombre asesinado dentro de un vehículo en Desamparados ya fue identificado por autoridades

Espinoza, de 31 años, se convirtió en una de las más recientes víctimas de la ola de violencia que sacude al país

Por Alejandra Morales

Un hombre de apellido Espinoza, de 31 años, es una de las víctimas más recientes de la violencia que sacude a Costa Rica.

A él le dispararon al menos 10 balazos, según señalaron algunos de los testigos que escucharon el tiroteo, el cual se registró, pasadas las 2 p. m., de este viernes 7 de noviembre.

La agresión ocurrió 25 metros al este del cementerio de Desamparados.

Espinoza, de 31 años,manejaba este carro en la transitada calle de Desamparados cuando fue atacado de muerte. (Cortesía/Cortesia)

“Espinoza viajaba en un vehículo y fue alcanzado por sujetos que iban en una motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

Según el reporte preliminar, el hecho habría iniciado cerca de El Lagar, y el conductor fue alcanzado por los atacantes unos metros más adelante, donde finalmente perdió la vida.

Estas personas quedaron grabadas en cámaras de seguridad que son analizadas por las autoridades judiciales

La víctima quedó sin vida dentro del vehículo.

El caso está en manos de los agentes de homicidios del OIJ, quienes buscan a los responsables y así determinar las causas de esta agresión que ocurrió en una transitada calle y puso en peligro la vida de inocentes.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

