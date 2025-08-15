Sucesos

Hombre casi muere aplastado por rollo de papel de gran tamaño

El insólito incidente ocurrió en una empresa la noche de este jueves

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre fue llevado de emergencia al hospital de Heredia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un hombre vio la muerte muy de cerca a causa de un aparente accidente laboral, pues por razones que no son claras, quedó prensado bajo un rollo de papel de gran tamaño.

LEA MÁS: Cruzrojistas encontraron desgarradora escena al ser alertados sobre viejito electrocutado

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el incidente ocurrió a eso de las 7:30 p.m. del jueves en Belén de Heredia, específicamente en la empresa Corbel, la cual se dedica a la elaboración de caja de cartón corrugado.

Según las autoridades, los hechos se dieron cuando el hombre, quien es trabajador de la empresa, estaba realizando sus respectivas labores.

LEA MÁS: Nuevo detalle en caso de joven mamá asesinada en parque infantil revelaría el motivo del ataque

“Se atiende a un hombre adulto, el cual realizaba unos trabajamos y queda prensado con un rollo de papel de gran tamaño, es encontrado politraumatizado (con múltiples lesiones)”, detalló la Cruz Roja.

LEA MÁS: Familia de universitario arrastrado por calle inundada enfrenta dolorosa incertidumbre

Tras ser atendido por el personal paramédico, el herido, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre prensado por rollo de papelCruz RojaAccidente laboral en empresa en Heredia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.