Hombre casi muere aplastado por rollo de papel de gran tamaño

El hombre fue llevado de emergencia al hospital de Heredia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un hombre vio la muerte muy de cerca a causa de un aparente accidente laboral, pues por razones que no son claras, quedó prensado bajo un rollo de papel de gran tamaño.

La oficina de prensa de la Cruz Roja informó que el incidente ocurrió a eso de las 7:30 p.m. del jueves en Belén de Heredia, específicamente en la empresa Corbel, la cual se dedica a la elaboración de caja de cartón corrugado.

Según las autoridades, los hechos se dieron cuando el hombre, quien es trabajador de la empresa, estaba realizando sus respectivas labores.

“Se atiende a un hombre adulto, el cual realizaba unos trabajamos y queda prensado con un rollo de papel de gran tamaño, es encontrado politraumatizado (con múltiples lesiones)”, detalló la Cruz Roja.

Tras ser atendido por el personal paramédico, el herido, cuya identidad no se dio a conocer, fue trasladado en condición crítica al hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.