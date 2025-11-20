Hombre es asesinado de puñalada en el cuello en media calle y mujer sería sospechosa del ataque

Un hombre murió en medio de una calle en Siquirres, Limón, tras haber sido víctima de un violento ataque en el que recibió una puñalada en el cuello.

Extraoficialmente se habla de que ese ataque habría sido cometido por una mujer que discutía con el ahora fallecido, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.

La Cruz Roja informó que el hecho fue reportado a eso de las 6:30 p.m., de este miércoles en el sector del barrio San Martín, en las inmediaciones del IMAS.

El cuerpo del hombre quedó tendido en medio de una calle. Foto Siquirres se Informa. (Facebook/El cuerpo del hombre quedó tendido en medio de una calle. Foto Siquirres se Informa.)

Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a un hombre, de 41 años ,sin signos vitales, el cual presentaba una herida de arma blanca en el cuello.

Aunque las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, de forma preliminar trascendió que se trataría de un vecino de esa zona, apellidado Bermúdez.

Al parecer, minutos antes del ataque el hombre habría sido visto discutiendo con una mujer, pero se desconoce si fue esta quien lo atacó. Las autoridades mantienen un operativo en la zona.