Sucesos

Hombre es atacado a balazos en San Sebastián

El ataque ocurrió en los últimos minutos de la noche del jueves

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre fue víctima de un violento hecho cuando, por circunstancias que no son claras, fue atacado a balazos en San Sebastián, San José.

La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 11:14 p.m. de este jueves, específicamente en la localidad de López Mateos.

El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una balacera, con resultado de una persona herida, por lo que enviaron al lugar personal médico en una unidad de soporte.

A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre herido, el cual había sido alcanzado por un disparo en uno de sus hombros.

Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue llevado al Hospital Calderón Guardia. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Tras ser estabilizado por los cruzrojistas, el herido, cuya identidad no se dio a conocer, fue llevado de urgencia al hospital Calderón Guardia.

De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el ataque.

Hace pocos días, en esa misma comunidad, un joven también fue baleado. Al parecer, el ataque estaría relacionado con enfrentamientos entre bandas criminales.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.