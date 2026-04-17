Hombre es atacado a balazos en San Sebastián

Un hombre fue víctima de un violento hecho cuando, por circunstancias que no son claras, fue atacado a balazos en San Sebastián, San José.
La Cruz Roja informó que los hechos ocurrieron a eso de las 11:14 p.m. de este jueves, específicamente en la localidad de López Mateos.
El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una balacera, con resultado de una persona herida, por lo que enviaron al lugar personal médico en una unidad de soporte.
A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre herido, el cual había sido alcanzado por un disparo en uno de sus hombros.
Tras ser estabilizado por los cruzrojistas, el herido, cuya identidad no se dio a conocer, fue llevado de urgencia al hospital Calderón Guardia.
De momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el ataque.
Hace pocos días, en esa misma comunidad, un joven también fue baleado. Al parecer, el ataque estaría relacionado con enfrentamientos entre bandas criminales.