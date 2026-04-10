Sucesos

Hombre es ejecutado de un balazo en la cabeza en Alajuela

El hecho ocurrió minutos antes de la medianoche

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Por Adrián Galeano Calvo

Las autoridades investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre que fue ejecutado de un balazo en la cabeza la noche de este jueves.

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De acuerdo con el reporte brindado por la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 11 p.m. en Alajuela, específicamente en Naranjo, en la localidad de Cirri.

La Benemérita informó que el comité local fue informado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que enviaron una ambulancia de soporte básico al sitio.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El hombre falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza. Foto Archivo.

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A su llegada, los paramédicos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba una herida por arma de fuego en su cabeza.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido, tampoco han brindado una versión de cómo habría ocurrido el supuesto ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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