Hombre fue víctima de aterrador ataque: dos sujetos lo hirieron en la cabeza con cuchillos

El OIJ informó que los hechos se dieron en medio de un supuesto pleito

Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre fue víctima de un aterrador ataque cuando en medio de un supuesto pleito dos sujetos se le abalanzaron encima para herirlo en la cabeza con cuchillos.

Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al ataque ocurrido a eso de la 11:13 p.m. de este viernes en el sector de Rivas, en Pérez Zeledón.

En cuanto al herido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Solórzano, de 48 años, quien tras el ataque fue llevado a un centro médico, en el que se mantiene internado en condición estable.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue trasladado al hospital de Pérez Zeledón. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“En cuanto a los hechos, lo que se maneja preliminarmente es que, en apariencia, se dio una riña entre dos hombres y el ofendido, y estos le habrían causado varias heridas con arma blanca en su cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital de Pérez Zeledón”, detalló el OIJ.

Los dos sospechosos lograron darse a la fuga tras el ataque, por lo que el OIJ trabaja en identificarlos y determinar las circunstancias que mediaron en dicha agresión.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

