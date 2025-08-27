Hombre fue víctima de violentísima muerte a escasos metros de estación de Policía

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho, la madrugada de este miércoles en plena capital de Costa Rica.

La Cruz Roja recibió el reporte a las 3:56 a. m.

A 25 metros de las oficinas de la Policía Municipal de San José ocurrió un hecho violento. Foto: Archivo (IStock)

El fatal hecho ocurrió en las inmediaciones de la antigua terminal 7-10 en San José, a 25 metros de las oficinas de la Policía Municipal de San José centro.

“Herido por puñal, con una herida en el tórax, se aborda sin signos de vida”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

Las causas que mediaron en esta agresión están siendo investigadas por los agentes del OIJ, quienes cerraron el paso para el levantamiento del cuerpo y de otras pruebas que permitan dar con los responsables.

San José registra 193 homicidios en lo que llevamos de este 2025.

