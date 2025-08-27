Sucesos

Hombre fue víctima de violentísima muerte a escasos metros de estación de Policía

A 25 metros de las oficinas de la Policía Municipal de San José ocurrió un hecho violento

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho, la madrugada de este miércoles en plena capital de Costa Rica.

La Cruz Roja recibió el reporte a las 3:56 a. m.

LEA MÁS: Así era la vida de joven asesinada por despiadados que la confundieron con una informante

Imagen de caracter ilustrativo. Foto: Archivo
A 25 metros de las oficinas de la Policía Municipal de San José ocurrió un hecho violento. Foto: Archivo (IStock)

El fatal hecho ocurrió en las inmediaciones de la antigua terminal 7-10 en San José, a 25 metros de las oficinas de la Policía Municipal de San José centro.

“Herido por puñal, con una herida en el tórax, se aborda sin signos de vida”, señalaron en la central de la Cruz Roja.

LEA MÁS: Ellos son los fallecidos en tragedia desatada por rayo

Las causas que mediaron en esta agresión están siendo investigadas por los agentes del OIJ, quienes cerraron el paso para el levantamiento del cuerpo y de otras pruebas que permitan dar con los responsables.

San José registra 193 homicidios en lo que llevamos de este 2025.

LEA MÁS: La extraña desaparición del papá que conocía cada rincón de Pico Blanco

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en San Joséasesinatopuñalada en el pecho
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.