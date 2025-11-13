Hombre herido de gravedad tras ataque con cuchillo en el centro de San José

Un hombre resultó gravemente herido la noche de este miércoles luego de ser atacado con un cuchillo en el centro de San José.

El suceso se dio a eso de las 9:10 p. m., en la avenida 3, entre calles 4 y 6, en el distrito Merced, una de las zonas más transitadas de la capital.

El herido fue llevado en condición muy grave al Hospital San Juan de Dios. Foto: Eyleen Vargas (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

Según confirmó la Cruz Roja, la víctima sufrió heridas en los brazos y en el abdomen, por lo que fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Al lugar acudió una unidad de soporte avanzado, que lo estabilizó antes del traslado.

Al parecer, las fuertes heridas en los brazos fueron al tratar de defenderse.

Las autoridades policiales se presentaron en el sitio para recabar evidencias y entrevistar testigos, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la agresión.

Por ahora, se desconocen las causas del ataque. El caso quedó en investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Este es el segundo ataque con cuchillo que se registró en San José durante la noche y en que una persona resulta herida de gravedad.