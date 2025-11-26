Sucesos

Hombre lucha por su vida tras recibir múltiples balazos en Alajuela

Víctima terminó en condición crítica y fue llevada de emergencia al Hospital San Rafael

Por Fabiola Montoya Salas

Un hombre terminó gravemente herido después de recibir varios balazos en plena vía pública la madrugada de este miércoles en San Isidro de Alajuela, específicamente en calle Buríos.

La Cruz Roja lo llevó en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela. Con fines ilustrativos. (Tomada de redes sociales/La Nación)

El ataque ocurrió a las 12:20 de la mañana, cuando, por razones que aún no están claras, la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego en una de sus piernas.

La Cruz Roja confirmó que el hombre fue atendido por una unidad básica y un personal de soporte avanzado, quienes lograron estabilizarlo para trasladarlo en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

Las autoridades investigan qué motivó la agresión y si en la zona había cámaras que ayuden a identificar a los responsables.

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

