Hombre lucha por su vida tras recibir múltiples balazos en Alajuela

Un hombre terminó gravemente herido después de recibir varios balazos en plena vía pública la madrugada de este miércoles en San Isidro de Alajuela, específicamente en calle Buríos.

La Cruz Roja lo llevó en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela. Con fines ilustrativos. (Tomada de redes sociales/La Nación)

El ataque ocurrió a las 12:20 de la mañana, cuando, por razones que aún no están claras, la víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego en una de sus piernas.

La Cruz Roja confirmó que el hombre fue atendido por una unidad básica y un personal de soporte avanzado, quienes lograron estabilizarlo para trasladarlo en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

Las autoridades investigan qué motivó la agresión y si en la zona había cámaras que ayuden a identificar a los responsables.