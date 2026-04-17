Sucesos

Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en el centro de San José

Las autoridades no han dado a conocer las circunstancias que mediaron en el salvaje ataque

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Por Adrián Galeano Calvo

El centro de San José se convirtió en el escenario de un salvaje ataque la noche de este jueves, pues un hombre, por razones que no son claras, fue apuñalado.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, el hecho ocurrió a eso de las 9:40 p.m., específicamente en avenida 6 y calle 10.

Tras recibir la alerta, el comité de la Benemérita despachó una unidad de soporte avanzado al sitio, cuyos paramédicos encontraron a un hombre gravemente herido.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El hombre herido fue trasladado al hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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Al revisarlo, los paramédicos confirmaron que el sujeto presentaba una herida de arma blanca en el estómago, por lo que, tras estabilizarlo, lo trasladaron en condición crítica al hospital San Juan de Dios.

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De momento las autoridades no han dado a conocer una versión preliminar de cómo se habría dado el violento ataque.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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