Hombre lucha por su vida tras ser apuñalado en el pecho en Alajuelita

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un centro médico de San José tras haber sido víctima de un salvaje ataque la noche de este jueves.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, bajo circunstancias que aún no son claras, el hombre recibió una puñalada en el pecho que lo dejó gravemente herido.

Los hechos fueron reportados a eso de las 8:53 p.m. en el cantón de Alajuelita, San José, lugar al que el comité local de Cruz Roja despachó personal en una ambulancia de soporte básico.

El herido fue llevado al Hospital San Juan de Dios. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

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“Se atendió a un hombre adulto con una herida por arma blanca en el tórax, quien fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios”, indicó la Benemérita.

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Las autoridades judiciales aún no han dado a conocer la identidad del hombre herido ni una versión preliminar sobre cómo habría ocurrido el salvaje ataque.