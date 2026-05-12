Hombre muere apuñalado en el centro de San José

El centro de San José se convirtió en escenario de un sangriento crimen, pues un hombre perdió la vida tras un ataque en el que recibió múltiples puñaladas.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, los hechos habrían ocurrido a eso de las 5:20 a.m. de este martes en el distrito Hospital, en Avenida 10.

Paramédicos del comité local fueron alertados sobre una persona herida en vía pública, por lo que despacharon una ambulancia al sitio.

El crimen ocurrió en el distrito de Hospital, en San José centro. Foto: Archivo (IStock)

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A la llegada de los paramédicos, estos encontraron a un hombre sin signos vitales, el cual presentaba múltiples heridas de arma blanca en su cuerpo.

Las autoridades aún no han brindado una versión oficial de lo sucedido, pero se habla de que el homicidio del hombre se habría dado en medio de una supuesta riña.

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Por ahora, las autoridades tampoco han dado a conocer la identidad de ahora fallecido.