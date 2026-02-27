Hombre muere de un balazo en la cara en Sarapiquí

Los homicidios siguen a la orden del día en nuestro país, uno de los más recientes ocurrió la madrugada de este viernes, cuando un hombre fue asesinado de un disparo en la cara.

Según el reporte de la Cruz Roja, los hechos ocurrieron a eso de las 2:55 a.m. de este viernes en el sector de Río Frío de Sarapiquí, en Heredia.

La Cruz Roja informó que la víctima mortal fue un hombre de 31 años. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

De acuerdo con la Benemérita, el comité que atiende esa zona fue alertado sobre una persona herida por arma de fuego, por lo que despacharon una unidad al sitio, pero a su llegada los paramédicos determinaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni la circunstancias que mediaron en su muerte.