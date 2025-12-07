Sucesos

Hombre muere tras violento choque y vuelco de vehículo en Guácimo, ruta 32

Tragedia en la ruta 32 deja a una familia consumida en el dolor

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un fatal accidente cobró la vida de un hombre en Mercedes de Guácimo, Limón, sobre la ruta 32.

La fatalidad fue reportada a las 10:19 de la mañana de este domingo 7 de diciembre.

“Colisión de vehículo liviano y camión, se atiende un hombre adulto y se confirma sin signos vitales en el lugar”, confirmaron en la Cruz Roja.

LEA MÁS: Dos jóvenes mueren en terrible accidente y otro queda herido: los tres iban en la misma moto

Un fatal accidente cobró la vida de un hombre en Mercedes de Guácimo, Limón, sobre la ruta 32. Foto: Tomada de redes sociales
Un fatal accidente cobró la vida de un hombre en Mercedes de Guácimo, Limón, sobre la ruta 32. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

La identidad de la víctima no ha trascendido. Tampoco las circunstancias que mediaron.

En diciembre aumentan los accidentes de tránsito, al combinarse que muchas personas andan con dinero, salen más y hay exceso de velocidad; además, en muchos casos también hay combinación de drogas.

LEA MÁS: Salida del parqueo termina en tragedia: joven de 21 años fallece en Osa

LEA MÁS: “Ella estaba ilusionada”: Mujer que volvía de fiesta del trabajo murió violentamente en la entrada de su casa

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vuelco en Guácimohombre muere en vuelco de carro
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.