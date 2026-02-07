Hombre pierde la vida tras chocar violentamente contra un poste en San Sebastián

Un hombre perdió la vida de forma trágica la mañana de este sábado cuando el carro que conducía se estrelló violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que el mortal accidente ocurrió en el centro de San Sebastián, cerca del Ebais, a eso de las 6:12 a.m.

El mortal choque ocurrió pasadas las 6 a.m. de este sábado. Foto Somos Alajuelita TV. (Facerbook/El mortal choque ocurrió pasadas las 6 a.m. de este sábado. Foto Somos Alajuelita TV.)

“Se reporta la colisión de un vehículo liviano contra una estructura fija, en el lugar se aborda un único ocupante dentro del vehículo, el cual no presenta signos de vida”, indicó la Cruz Roja.

Por su parte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que de momento solo manejan la versión preliminar de que el conductor, por motivos que aún no son claros, perdió el control del carro y se salió de la carretera, para luego impactar el poste.

Hasta este momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.