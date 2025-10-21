Hombre que amenazó y aterrorizó a vecino para que no se acercara a barrio la pagó muy caro

Los agentes del SERT allanaron la casa del hombre en Limón. (OIJ/El hombre apellidado Vell fue detenido este martes por el OIJ.)

Amenazar con una pistola a uno de sus vecinos, a quien le dijo que no quería verlo de nuevo en el barrio, le terminó saliendo muy caro a un hombre apellidado Vell, de 57 años.

El hombre tuvo el peor despertar de todos la mañana de este martes, pues su casa fue allanada por agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes lo detuvieron por la supuesta matonada.

La Policía Judicial informó que Vell fue capturado como sospechoso de los presuntos delitos de accionamiento de arma de fuego y amenazas.

En el allanamiento, realizado en una casa en la localidad de Cangrejos, en Limón, los investigadores decomisaron un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Los hechos con los que se vincula a Vell ocurrieron el pasado 22 de setiembre, en el sector de La Bocana, en Cangrejos de Limón.

“Ese día, aparentemente, el sospechoso llegó hasta ese sector e interceptó a un hombre que se encontraba en el lugar, supuestamente, disparó contra el suelo y lo amenazó diciéndole que debía retirarse del lugar y que no lo quería ver más por ese sitio”, detalló el OIJ.

A raíz de esa situación el OIJ inició la investigación que concluyó con la captura de Vell.

La Policía Judicial no dio a conocer a qué se debió la supuesta amenaza que el sospechoso le hizo a la víctima.