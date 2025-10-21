Sucesos

Inversiones millonarias y drogas: así operaba banda lideraba por colombianos que operaba en Costa Rica

Desarticulan banda internacional de drogas liderada por colombianos

Por Alejandra Morales
Una banda liderada por colombianos y también integrada por costarricenses se estarían dando la gran vida comercializando drogas de manera internacional e invirtiendo las ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia. Foto: OIJ
Una banda liderada por colombianos y también integrada por costarricenses se estarían dando la gran vida comercializando drogas de manera internacional e invirtiendo las ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia. Foto: OIJ

Una banda liderada por colombianos y también integrada por costarricenses se estaría dando la gran vida comercializando drogas de manera internacional e invirtiendo las ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia.

Así lo confirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.

“De acuerdo con la línea investigativa han tenido un crecimiento importante de dinero, al menos unos ¢250 millones se han invertido en Costa Rica en lo que son propiedades, entre estos un centro turístico con cabinas, piscina, rancho y una casa tipo club".

“También han logrado un capital importante y lo están invirtiendo en Colombia”, detalló el líder judicial.

A la banda le siguen los pasos desde 2023, cuando recibieron informaciones confidenciales de que la organización movía cocaína y marihuana.

Una banda liderada por colombianos y también integrada por costarricenses se estarían dando la gran vida comercializando drogas de manera internacional e invirtiendo las ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia. Foto: OIJ
Una banda liderada por colombianos y también integrada por costarricenses se estarían dando la gran vida comercializando drogas de manera internacional e invirtiendo las ganancias en propiedades en Costa Rica y en Colombia. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

11 allanamientos en Osa, Alajuela y Heredia

Este martes 21 de octubre, la Sección Especializada Contra la Delincuencia Organizada del OIJ desarticuló la banda.

Realizaron 11 allanamientos en Alajuela, Heredia y en Osa, zona sur del país; en los que buscan a ocho personas sospechosas de Infracción a la Ley de Psicotrópicos.

En Heredia tenían una casa de seguridad en la que encontraron una gran cantidad de bultos de cocaína.

Las autoridades decomisaron tres motores valorados en ¢25 millones cada uno, también tenían lanchas con las que, al parecer movían la droga desde Colombia hasta Costa Rica y luego a otros países.

Los sospechosos además se les vincula con la tenencia y portación de armas en condición ilegal, así como la legitimación de capitales (lavado de dinero) que en apariencia provienen de la actividad del narcotráfico.

