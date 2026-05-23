Hombre salió de su casa para ver quién lo llamaba y terminó asesinado

Un hombre escuchó que alguien lo llamaba desde afuera de su casa y, al salir para ver de quién se trataba, terminó encontrando la muerte.

LEA MÁS: Guarda asesinado y quemado en Heredia estaba cerca de recibir dos bendiciones que cambiarían su vida

Esto fue lo que sucedió la noche de este viernes con un hombre apellidado Rodríguez, de 34 años, quien fue ejecutado de múltiples balazos afuera de su vivienda.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el crimen ocurrió a eso de las 11:32 p.m. en la localidad de San Felipe de Alajuelita, San José.

El homicidio ocurrió en San Felipe de Alajuelita. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Video: Sicarios aprovecharon que motociclista se estacionó a un lado de la calle para causarle horrible muerte

“Según el informe preliminar, los hechos se dieron cuando el ofendido se encontraba dentro de su vivienda y, aparentemente, recibe una llamada, por lo que sale a la vía pública y es ahí cuando le disparan en múltiples ocasiones”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Supuesto asaltante murió baleado tras forcejear con dueño de negocio que intentaba asaltar

La Policía Judicial indicó que aún no se ha determinado la cantidad de personas que habrían participado en el mortal ataque, ni el móvil detrás de este homicidio.