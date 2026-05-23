Video: Sicarios aprovecharon que motociclista se estacionó a un lado de la calle para causarle horrible muerte

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de dos presuntos sicarios que le arrebataron la vida a un motociclista de forma despiadada.

Con el fin de obtener información sobre los sospechosos, la Delegación Regional de Alajuela del OIJ difundió un video en el que se observa a los sujetos pocos minutos antes de que cometieran el crimen en el que falleció un nicaragüense apellidado Herrera, de 23 años.

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Según la Policía Judicial, los hechos ocurrieron la tarde del 1 de setiembre del 2025, en barrio Lourdes, en San Rafael de Alajuela, cuando el ofendido viajaba en una motocicleta, y aparentemente, era seguido por otra motocicleta en la que viajaban dos sujetos.

“De acuerdo con la investigación, en determinado momento el ofendido se detuvo a un costado de la carretera y fue en ese instante cuando los sospechosos se acercaron y presuntamente, le dispararon en el pecho, provocándole la muerte en el sitio.

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“Según el análisis realizado, a las 2:51 de la tarde se produce el ataque armado y tres segundos después, se observa la huida de los sospechosos en la motocicleta”, detalló el OIJ.

El día del homicidio,el conductor de la motocicleta utilizada por los sospechosos vestía un abrigo color negro con detalles blancos en las mangas, short negro y portaba casco negro.

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Por su parte, el acompañante vestía un abrigo negro con mangas color gris, pantalón de mezclilla celeste y portaba casco blanco.

Si usted tiene información sobre este caso pueden brindarla al OIJ de manera confidencial al teléfono 800-8000-645 o al correo cicooij@poder-judicial.go.cr del Centro de Información Confidencial.